Шоурум белорусских тракторов под Елабугой наминает автосалон, но некоторые образцы забирают прямо с конвейера

Елабуга - город в Республике Татарстан России. Поводом сблизиться с Беларусью стали вызовы 2022-го. И это касается рынка в целом. Не ушли в минус, а сразу стали искать, где можно быть полезными друг другу. Татарстан, как и Беларусь, сохраняет и развивает свою промышленность. Сейчас в работе десятки совместных проектов. Вместе создаем конкурентоспособные продукты, выгодные для двух экономик.





С Гомсельмашем идет большая проработка по поставке комбайнов "Полесье". Минсельхозы отработали субсидирование 40 на 60 процентов стоимости комбайна. И вообще с каждой встречей, с каждым визитом у нас рождаются новые проекты. Олег Коробченко, заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Татарстана

Один из самых давних примеров союзной промышленности в деле - работа торгово-производственной компании «МТЗ-Татарстан» под Елабугой. Как здесь шутят, это 27 гектаров белорусской земли в самом центре России. Когда-то на этой площади начинали только с продаж, но позже запустили собственный сборочный конвейер. Результат прошлого года - 4 с половиной тысячи тракторов, теперь задача - превысить планку в 6 тысяч.





У кого-то больше востребованность в энергонасыщенной технике, там одно агрегатирование. У кого-то более легкие почвы, там другое агрегатирование. Поэтому для каждого региона у нас есть свои предложения. Завод выпускает весь модельный ряд и может удовлетворить каждого клиента. Виталий Черник, первый заместитель гендиректора ТПК "МТЗ-Татарстан"

Аналогов этому центру в России нет. Настоящий шоурум белорусских тракторов напоминает, скорее, зарубежный автосалон. Конечно, это далеко не все модели. Тем более, что некоторые образцы выставить нет возможности - заказчики забирают их буквально с конвейера. Но самый большой интерес - к машинам будущего.

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Например, беспилотный трактор. Это совместный проект с Казанским федеральным университетом. Первая презентация прошла в столице Татарстана осенью, а уже скоро модель представят на крупных российских выставках.









В первую очередь, большой интерес проявил Газпром. На текущий год есть заявка. Это порядка 250 единиц тракторов. Есть и ряд мелких компаний, которые также заинтересованы в данной технике. Алмаз Ахметов, гендиректор ТПК "МТЗ-Татарстан"

Здесь мыслят стратегически, прогнозируют, куда шагнет прогресс и что нужно будет потребителю через десятки лет. Актуализируют не только производство, отдельное внимание - сервисному обслуживанию и продвижению продукции. Сегодня на рынке по-другому никак. "МТЗ-Татарстан" отвечает за Приволжский и Уральский федеральные округа. Регионы большие, а значит, конкурентов тоже много. Закрепиться даже в небольшом регионе и сформировать пул покупателей - это уже значительная работа. И белорусский бренд шаг за шагом идет к успеху.