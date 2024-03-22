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Шоурум белорусского станкостроения создадут на базе тюменского предприятия
От торговли к кооперации. Шоурум белорусского станкостроения создадут на базе тюменского предприятия.
Российские промышленники заинтересовались компетенциями белорусов в станкостроении: готовы закупать оборудование и представлять потенциал наших предприятий в регионе.
Проект будет реализован на площадке компании "Базовое машиностроение". Это предприятие стало одним из первых в сибирском регионе, с которым Беларусь начала промышленную кооперацию. Производство многопрофильное, занимается ремонтом газотурбинных двигателей.
В качестве пилотного проекта тюменская компания уже обслуживает оборудование из Беларуси: речь о двигателе Мозырского НПЗ. На перспективу прорабатываются контракты и с другими лидерами белорусского химпрома.
В целом можно отметить, что Беларусь и Тюмень выходят на новый уровень отношений. Это отмечают обе стороны. Связи крепнут: от образования и IT-сферы до строительства и промышленности.
Делегация Тюменской области готовится принять участие и в международной выставке "Белагро-2024". Она пройдет в рамках Белорусской агропромышленной недели с 4 по 9 июня. Также прорабатывается открытие и прямого авиасообщения Минск - Тюмень. Это станет важным шагом для эффективной работы как деловых кругов, так и для туризма.
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