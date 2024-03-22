От торговли к кооперации. Шоурум белорусского станкостроения создадут на базе тюменского предприятия.

Российские промышленники заинтересовались компетенциями белорусов в станкостроении: готовы закупать оборудование и представлять потенциал наших предприятий в регионе.

Проект будет реализован на площадке компании "Базовое машиностроение". Это предприятие стало одним из первых в сибирском регионе, с которым Беларусь начала промышленную кооперацию. Производство многопрофильное, занимается ремонтом газотурбинных двигателей.

В качестве пилотного проекта тюменская компания уже обслуживает оборудование из Беларуси: речь о двигателе Мозырского НПЗ. На перспективу прорабатываются контракты и с другими лидерами белорусского химпрома.

В целом можно отметить, что Беларусь и Тюмень выходят на новый уровень отношений. Это отмечают обе стороны. Связи крепнут: от образования и IT-сферы до строительства и промышленности.