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Швеция заинтересована в деловом сотрудничестве с предприятиями Минской области
Скандинавские дипломаты и бизнесмены в эти дни посещают заводы, налаживают контакты. Конкретные договоренности и проекты обсудят в конце ноября на белорусско-шведском бизнес-форуме в Стокгольме.
Алексей Кондратенко с подробностями. Хорошо знакомы для многих товары из Швеции - автомобили, техника, предметы интерьера. Конечно, это далеко не все. Впрочем, экономика этой североевропейской страны, как и Беларуси, экспортоориентированная. А значить, у нас немало взаимных интересов.
Минская область готова к более продуктивному сотрудничеству с Королевством Швеция. Этот тезис накануне стал основным на переговорах в Миноблисполкоме. За намерениями стоят конкретные цифры товарооборота.
Сегодня шведские бизнесмены и дипломаты начали деловое турне по белорусским предприятиям. Повышенный интерес к машиностроению. И первая остановка - дзержинское предприятие по производству комплектующих для мобильной техники. Заводу есть что предложить как в плане ноу-хау, так и экспорта.
Скандинавские бизнесмены и промышленники проявили интерес к разным сферам экономики Минской области. Заказы пока на бумаге, но и перспектива практического сотрудничества заметна.
Уже завтра по маршруту шведской делегации - борисовский завод "Металлист", а также жодинский БелАЗ. В пятницу гости посетят и познакомятся с продукцией Слуцкого сыродельного комбината. В Слуцке в районной центральной библиотеке откроется выставка "Швеция глазами белорусов".
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