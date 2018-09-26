Швеция заинтересована в деловом сотрудничестве с предприятиями Минской области

Скандинавские дипломаты и бизнесмены в эти дни посещают заводы, налаживают контакты. Конкретные договоренности и проекты обсудят в конце ноября на белорусско-шведском бизнес-форуме в Стокгольме.

Алексей Кондратенко с подробностями. Хорошо знакомы для многих товары из Швеции - автомобили, техника, предметы интерьера. Конечно, это далеко не все. Впрочем, экономика этой североевропейской страны, как и Беларуси, экспортоориентированная. А значить, у нас немало взаимных интересов.

Минская область готова к более продуктивному сотрудничеству с Королевством Швеция. Этот тезис накануне стал основным на переговорах в Миноблисполкоме. За намерениями стоят конкретные цифры товарооборота.

Сегодня шведские бизнесмены и дипломаты начали деловое турне по белорусским предприятиям. Повышенный интерес к машиностроению. И первая остановка - дзержинское предприятие по производству комплектующих для мобильной техники. Заводу есть что предложить как в плане ноу-хау, так и экспорта.

Скандинавские бизнесмены и промышленники проявили интерес к разным сферам экономики Минской области. Заказы пока на бумаге, но и перспектива практического сотрудничества заметна.