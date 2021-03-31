Швейцария ежегодно теряет почти $5 млрд на подделках

Швейцария ежегодно теряет почти 5 миллиардов долларов на подделках. Половина тех, кто покупает фейковые товары с этикеткой "Сделано в Швейцарии" или логотипом со швейцарским флагом, остаются обманутыми, подсчитали аналитики. Сильнее всего страдают производители швейцарских часов и ювелирных изделий, потерявшие примерно 4 из 10 рабочих мест, которые были бы созданы, если бы не существовало мошенничества. Среди других секторов, страдающих от контрафакта в Швейцарии эксперты выделяют машиностроение, электротехнику, одежду и обувь.