Швейцарский бизнес может рассчитывать на самые выгодные условия для работы в Беларуси

Швейцарский бизнес может рассчитывать на самые выгодные условия для работы и инвестиций – Беларусь это гарантирует. О конвертации добрых политических отношений в ощутимую экономическую выгоду шла речь на встрече Президента с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. Иньяцио Кассис - один из семи членов швейцарского федерального правительства, которое фактически является коллективным главой государства.



В истории двусторонних отношений это первый визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня. А ведь это одна из самых развитых стран в мире! Есть не только точные часы, вкусный шоколад, но репутация и финансы!



"Белорусская Швейцария" - именно так часто говорят о нашей стране, желая подчеркнуть не только чистоту, красоты природы, но стиль поведения на геополитической арене. Как стало известно – швейцарцы не в обиде!



С позитивом отзываются об усилиях Беларуси по сохранению безопасности в регионе. Иньяцио Кассис так и сказал: судьба наша такая - "строить мосты" между государствами! А наш Президент практично дополнил риторику встречи и экономическим измерением.



Кстати, в Швейцарии ждут белорусского лидера. В мае там пройдет чемпионат мира по хоккею. Зная, что Президент не равнодушен к этому виду спорта, Иньяцио Кассис пригласил Александра Лукашенко посетить матчи мирового первенства. Не только ради спортивного интереса - такой визит был бы и шагом по продвижению диалога между странами.



Тем более что в последнее время белорусский экспорт туда растет. Весь товарооборот - более четверти миллиарда долларов. И Швейцария хочет его удвоить. Мы только за! В том числе и поэтому страна повысила уровень дипломатического представительства: в Минске торжественно открылось посольство – прежде было только скромное отделение. Кстати, пару лет назад тесная белорусско-швейцарская дружба завязалась с инициативы парламентариев. И сегодня приносит плоды. Группа дружбы с подачи Михаила Орды в бытность сенатором сгенерировала замечательный результат не на словах, а на деле.



