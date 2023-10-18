Для устойчивого прогресса и совместной реализации проекта "Пояс и путь" - глобальные инициативы представлены на форуме в Пекине

Китай увеличит число совместных лабораторий, построенных сообща с другими сторонами, до 100 в ближайшие пять лет и будет поддерживать участие молодых ученых из других стран в краткосрочных рабочих программах в КНР. На нынешнем форуме Китай выдвинет Инициативу по глобальному управлению в области искусственного интеллекта. Мы готовы усилить обмены и диалог с другими странами, чтобы совместно содействовать здоровому, упорядоченному и безопасному развитию искусственного интеллекта в мире.

Си Цзиньпин, председатель КНР