Для устойчивого прогресса и совместной реализации проекта "Пояс и путь" - глобальные инициативы представлены на форуме в Пекине

Ради взаимовыгодного сотрудничества и общего процветания Китай готов способствовать модернизации развития всех стран мира. Это заявил Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

Событие состоялось к 10-летию объявления инициативы, в рамках которой Беларусь и Китай вместе продвигают проект индустриального парка "Великий камень". Количество резидентов постоянно растет, несмотря на внешние вызовы, инфраструктура развивается. Сегодняшний форум объединил представителей более 140 стран и 30 международных организаций.

Церемония открытия 3-го Форума высокого уровня состоялась в Доме народных собраний Китая. Сейчас партнерство в рамках инициативы переходит от "очерчивания контуров" к этапу "тщательной проработки деталей" - сделает акцент во время программной речи председатель КНР. Си Цзиньпин обратит внимание: за это десятилетие запущено большое количество как масштабных проектов, так и небольших программ, ориентированных на благосостояние людей.

Китайский лидер также анонсировал 8 действий официального Пекина по поддержке высококачественной совместной реализации инициативы "Пояс и путь". Среди ключевых пунктов: развитие транспортной сети, формирование открытой мировой экономики, продвижение научно-технологических инноваций.

Китай увеличит число совместных лабораторий, построенных сообща с другими сторонами, до 100 в ближайшие пять лет и будет поддерживать участие молодых ученых из других стран в краткосрочных рабочих программах в КНР. На нынешнем форуме Китай выдвинет Инициативу по глобальному управлению в области искусственного интеллекта. Мы готовы усилить обмены и диалог с другими странами, чтобы совместно содействовать здоровому, упорядоченному и безопасному развитию искусственного интеллекта в мире.
На церемонии открытия также выступили партнеры Беларуси по Евразийскому экономическому союзу - президенты России и Казахстана. В частности, Владимир Путин обратил внимание на то, что большинство государств мира (Россия и Китай в том числе) разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия.

Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива "Один пояс - один путь" хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. Она созвучна и российским идеям по созданию такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура. Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское партнерство как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы.
На церемонии открытия форума также выступил генеральный секретарь ООН. Антониу Гутерриш высказался по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям.