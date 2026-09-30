Синергия компетенций: в чем основной интерес на "ИННОПРОМ. Беларусь" у Санкт-Петербурга

На международной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" свои стенды представили 17 российских регионов. Ключевой партнер, лидер по товарообороту - Санкт-Петербург. За 2025 год стороны наторговали свыше 3 млрд долларов. При этом экспорт из Беларуси превышает импорт на 35 %. Какие встречные потоки готова предложить петербургская сторона, рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

"На прошлом "ИННОПРОМе" в экспозиции Санкт-Петербурга участвовало 14 компаний, в 2026 году участвует уже более 20 компаний, потому что опыт, который мы получили, контракты, взаимодействие, которое было налажено петербургскими компаниями с белорусскими производителями и потребителями, стимулировали другие компании Петербурга приехать сейчас и представить свои разработки", - рассказал вице-губернатор.

Он напомнил о задаче, поставленной на последней встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и Президента Беларуси Александра Лукашенко: выйти на параметры до 4 млрд долларов взаимного товарооборота с одновременным выравниванием объемов экспорта и импорта.

"Здесь у нас достаточно большой потенциал по многим направлениям. Мы видим большой потенциал для сотрудничества наших петербургских компаний и белорусских производителей в рамках активной модернизации, которая идет на белорусских предприятиях благодаря решениям Президента Республики Беларусь по развитию и импортозамещению", - сказал Кирилл Поляков.

Рынок транспорта "ни в коем случае не перенасыщен"

Белорусский транспорт - практически треть городского автопарка. Новая линейка МАЗ - это задел на будущее или рынок уже перенасыщен?

"Ни в коем случае не перенасыщен. Мы продолжаем взаимодействие по общественному транспорту с белорусскими производителями. Сейчас в производстве находится порядка 90 новых троллейбусов, в том числе троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Это то, что было сделано также нами совместно. Поставка уже началась, они появятся до конца года на улицах Санкт-Петербурга. Практически 2 тыс. единиц той или иной техники имеют белорусское происхождение: это автобусы, электробусы, троллейбусы", - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Он подчеркнул: "Мы в этой части абсолютно не изменяем. Петербургские потребители, пассажиры, гости нашего города отмечают качество этой техники и с удовольствием садятся в белорусские автобусы, троллейбусы, электробусы".

Синергия компетенций

"У нас по многим направлениям идет активное взаимодействие: это и лазерные технологии - направление, по которому мы активно движемся, и известный совместный наш продукт - БЕЛАЗ, у которого практически вся энергосистема и система привода - это производство петербургского предприятия "Силовые машины". У нас есть определенные заделы, о которых пока говорить рано, но мы активно взаимодействуем с Витебской и Брестской областями, с Минском по совместным проектам развития нашей внутренней кооперации", - поделился спикер.

От прямого товарооборота к глубокой кооперации

Напомним, план сотрудничества Минска и Санкт-Петербурга подписан на 2026-2030 годы.

"Мы переходим уже от прямого товарооборота к глубокой кооперации. Один из ярких примеров - Петербургский тракторный завод и известный трактор "Кировец", и предприятия МТЗ, "Гомсельмаш", которые активно взаимодействуют в части синхронизации по комплектующим. У нас на сегодняшний день "Кировец" практически на 20 % состоит из белорусских комплектующих. Также и Кировский завод производит большое количество комплектующих, различных узлов, агрегатов для гомсельмашевских комбайнов и тракторов МТЗ. Именно такая глубокая кооперация - это и есть наша задача на будущее", - подчеркнул вице-губернатор.

Он обозначил и новые направления: "Мы смотрим наше точечное взаимодействие в электронике, IT-системах. Это то, в чем на сегодняшний день уже петербургские предприятия показали эффективность".

По его словам, модернизация белорусских предприятий, стимулируемая поручениями Президента Беларуси, открывает возможности и для петербургских компаний. "Я вижу определенную роль и возможности для петербургских предприятий, которые в этом вопросе уже имеют наработки и компетенции, не только поделиться опытом, но и совместно производить, в том числе на территории Республики Беларусь, необходимые роботизированные системы для модернизации предприятий, повышения производительности труда и повышения эффективности наших экономик", - заключил Кирилл Поляков.