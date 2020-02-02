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Систематизировать работу Совета по развитию предпринимательства предлагают бизнесмены Беларуси
Систематизировать работу Совета по развитию предпринимательства. С такой инициативой выступают бизнесмены Беларуси. Об этом нашему телеканалу рассказал глава Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.
Сегодня совет - это первый проводник инициатив бизнес-сообщества. Благодаря ему с бизнесом согласовывают все законодательные решения, напрямую влияющие на деловую среду. Но этой работе нужно придать импульс: усилить экспертную подготовку решений и ускорить их принятие. В числе очередных - доработка земельного законодательства.
А в целом диалог бизнеса и власти стал более системным. Но применение законов на практике подлежит доработке. Именно правоприменение бизнес считает наиболее слабым местом деловой среды в стране.
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