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Систему быстрых платежей России в 2023 году могут синхронизировать с белорусской
Систему быстрых платежей России могут синхронизировать с белорусской уже в этом году. Физлица нашей страны смогут мгновенно отправлять деньги жителями России и наоборот. В дальнейшем такую возможность распространяют на ЕАЭС, говорится в опубликованной Концепции развития платежного рынка и цифровизации банковского сектора.
Суть платформы в том, что деньги приходят практически сразу. Также есть возможность привязать номер мобильного телефона к счету, что упрощает процесс перевода.
Белорусская система была запущена в 2019 году, к ней подключены почти все банки страны.
Фото: pixabay.com
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