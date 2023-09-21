Систему быстрых платежей России в 2023 году могут синхронизировать с белорусской

Систему быстрых платежей России могут синхронизировать с белорусской уже в этом году. Физлица нашей страны смогут мгновенно отправлять деньги жителями России и наоборот. В дальнейшем такую возможность распространяют на ЕАЭС, говорится в опубликованной Концепции развития платежного рынка и цифровизации банковского сектора.

Суть платформы в том, что деньги приходят практически сразу. Также есть возможность привязать номер мобильного телефона к счету, что упрощает процесс перевода.

Белорусская система была запущена в 2019 году, к ней подключены почти все банки страны.