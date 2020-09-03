Систему энергетики Минской области в ближайшее время усилят новые котельные на древесной щепе

Строят их в Боровлянах, Столбцах, Крупках. Активно задействуют и еще один местный вид топлива - торф. Благодаря новым торфяным месторождениям в Березинском районе местный завод по выпуску брикетов увеличит объемы производства. Сегодня это 33 тысячи тонн торфобрикетов в год. Часть продукции из Минской области экспортируют. Так, предприятие из Старобина заключило контракт на поставку древесных брикетов в Швецию. В целом среди местных видов топлива торф занимает 15 %. Используют его и частные подворья, и котельные. Выпускают белорусские торфопредприятия продукцию не только для энергетики, но и для аграриев - садоводов. А экспортируют в более чем 20 стран.



