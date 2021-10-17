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Систему точного земледелия внедряют в Глубокском районе

В Глубокском районе внедряют систему точного земледелия. Центр, где изучают принципы IT-подхода к труду на земле, функционирует на базе Глубокского профессионального лицея. В его основе цифровые технологии, которые позволяют жестко контролировать расход топлива и удобрений, рассчитывать время посадки культур и обработки полей. В лицее установлена собственная метеостанция для получения точного прогноза погоды. От правильно выбранного времени работы в поле напрямую зависит урожайность культур. Учебные угодья обрабатывают энергонасыщенным трактором, которым управляет автопилот. Таким образом механизатор может концентрироваться исключительно на качестве вспашки или сева.

Система параллельного вождения позволяет выполнять работу без огрехов, без перекрытий, что позволяет экономить посевной материал, топливо. Мы можем достигать экономии ГСМ до 25 %.
Павел Будько, преподаватель специальных дисциплин Глубокского государственного профессионального лицея
Трактором легко управлять, компьютером тоже, овладел хорошо. С компьютером легче сеять. Управлять рулем уже не надо, когда включаешь компьютер, трактор едет сам, просто даешь газу и все.
Андрей Бортник, учащийся Глубокского государственного профессионального лицея


В ближайшие 5 лет систему точного земледелия в Беларуси планируют внедрить повсеместно. Поэтому новые знания востребованы не только молодежью. В Глубокском лицее планируют открыть курсы для работников агропромышленного комплекса.

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