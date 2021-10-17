Систему точного земледелия внедряют в Глубокском районе

В Глубокском районе внедряют систему точного земледелия. Центр, где изучают принципы IT-подхода к труду на земле, функционирует на базе Глубокского профессионального лицея. В его основе цифровые технологии, которые позволяют жестко контролировать расход топлива и удобрений, рассчитывать время посадки культур и обработки полей. В лицее установлена собственная метеостанция для получения точного прогноза погоды. От правильно выбранного времени работы в поле напрямую зависит урожайность культур. Учебные угодья обрабатывают энергонасыщенным трактором, которым управляет автопилот. Таким образом механизатор может концентрироваться исключительно на качестве вспашки или сева.