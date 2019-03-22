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Ситуация на ОАО "Уречский" кардинально поменялась
Еще одна тема, которая не остается без внимания Главы государства. Посевная кампания. В южных районах весенняя страда в эти дни разворачивается вовсю. Однако в одном из хозяйств Любанского района к посевной готовились спустя рукава. О случае в ОАО "Уречский" мы подробно рассказали в проекте АТН "На контроле Президента". У предприятия семена будущего урожая должны лечь на площади в три тысячи гектаров. Однако на момент выхода проекта в эфир половина техники была не подготовлена и без техосмотра. Сегодня ситуация кардинально поменялась. Нашлись деньги на запчасти, и все пять энергонасыщенных тракторов хозяйства с посевными агрегатами вышли в поля. Почему с элементарной бесхозяйственностью на местах начинают бороться только после резонанса - выяснял Ян Пашкевич.
Конечно, непреступную крепость этот мехдвор хозяйства "Уречский" до сих пор не напоминает, однако в сравнении с ситуацией недельной давности теперь здесь форт "Нокс": на проходной сторож, а на воротах появилась цепь.
Основная же мастерская сейчас походит на пит-стоп "Формулы 1" - здесь тракторам массово закрывают больничные и выписывают из реанимации сразу в поля.
Пока пробоины дает и старая резина - обувь техники напоминает изношенные лапти.
Однако тянуть резину здесь больше не намерены - новые шины предприятие уже купило. Поясняют: не успели завершить работы к посевной из-за затянувшегося тендера на их покупку. Спрашиваем еще об одном стальном пациенте - МТЗ 82. Во время съемок проекта "На контроле Президента" он напоминал донора запчастей. В хозяйстве уверяют: машина снова в строю, но посетителей к ней не допустили.
Еще одни герои второго плана большого расследования Агентства теленовостей - два сломанных МАЗа.
Они тоже претерпели небольшую модификацию - появилась надпись "списан", правда, она вряд ли поможет им провести хотя бы один рабочий день. Самое странное, что машины находились здесь 3 года и за это время попросту сгнили.
Буквально за неделю появилась здесь и новая техника.
После выхода в эфир "На контроле Президента" мощной информационной волной на поле вынесло даже энергонасыщенный трактор, который еще недавно почти не подавал признаков жизни.
Всего же поля хозяйства вспахивают 5 энергонасыщенных тракторов. Здесь уверяют: антракты на ремонт не скажутся на ходе посевной.
Таким образом, в разгар посевной первые всходы дало именно зерно рациональности - своевременный выход на старт урожайного сезона придает уверенность, однако не позволяет расслабляться. Главное, чтобы на хозяйских руках рукава были засучены, а не спущены.
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