Ситуация на полях и в хозяйствах далека от идеальной - Лукашенко обозначил недостатки в АПК

Ситуация на полях и в хозяйствах далека от идеальной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, сообщает БЕЛТА.

"Вернемся к нашим полям. Как мне докладывают Комитет госконтроля, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, ситуация далека не то что от идеальной - от нормальной", - отметил Президент.

Главная претензия - низкая готовность техники

Основные претензии контролеров - низкая готовность зерноуборочной техники, элеваторов, хранилищ и проблемы с механизаторскими кадрами. По информации главы государства, комбайны не готовы к работе практически в каждом втором из проверенных хозяйств. "Но хотелось бы знать: все не готовы или из десяти один не готов", - сказал он.

При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали. "Может, там и не надо ремонтировать, кто его знает. Зимой отремонтировали, осенью. Может, в хорошем состоянии. Я бы хотел, чтобы меня информировали объективно", - потребовал Президент.

"Опять же извечная болезнь аграриев - приписки. По республике прокуратура установила 185 таких случаев, когда техника была готова к работе только на бумаге. Вот этого прощать никогда нельзя! Такие горе-руководители нас заведут черт знает куда. 33 зерносушильных комплекса также были не готовы", - отметил Александр Лукашенко.

Больше всего таких вопиющих фактов выявлено в Минской (77), Гродненской (52) и Витебской (42) областях. "Не знаю, зачем это очковтирательство и кого вы пытаетесь обмануть? Вместо того чтобы обратиться за помощью, пытаетесь скрыть, спрятать проблему. А в итоге будет неубранный урожай и потери для всего государства", - подчеркнул белорусский лидер.

Еще одной системной проблемой глава государства назвал отсутствие техосмотра. К началу уборочных работ его не прошли в Гомельской области 63% комбайнов, Витебской - 59%, Могилевской - 36%. Неудивительно, что потом нагрузка на один работающий комбайн составляет не 273, а свыше 500 гектаров, сказал Президент. А в некоторых хозяйствах и вовсе 900 гектаров (например, в Борисовском районе).

"О каком качестве уборки тогда мы можем говорить? И где эта наша организованность? А ведь год назад было дано поручение закупить для всех регионов порядка 600 новых зерноуборочных комбайнов. Более того, была выработана и одобрена оптимальная схема их закупки. Решение принято, и все губернаторы обижаются: на 17 июля сельчане получили только 425 единиц техники. Слушайте, а зачем вам новую технику давать, если вы не отремонтировали ту, что есть? Что это за подходы такие. И вообще, премьер-министру и правительству надо разобраться, кому мы можем эту технику давать, а кому - нет. Потому что это еще и подарок какой-то от государства. Если бы за свои деньги покупали - ради бога. Но сегодня просят технику, а завтра приходят за деньгами. А в то же время под забором стоит техника, которая не отремонтирована. Разберитесь с этим, Роман Александрович, и притом жестоко разберитесь. Пора уже переходить от болтовни и заклинаний к конкретным мерам", - потребовал от правительства Александр Лукашенко.

Есть факты наплевательского отношения к урожаю

При этом, заметил Президент, жатва только началась, а Комитетом государственного контроля уже выявлены факты некачественной уборки урожая и наплевательского отношения к его сохранности. "Недопустимо!" - подчеркнул он.

Нарушения зафиксированы в отдельных хозяйствах Барановичского, Пинского, Борисовского, Добрушского, Петриковского, Кормянского районов. "Разберитесь с руководителями этих районов", - поручил глава государства.

"Отмечаются проблемы с заготовкой кормов. Причины те же - неисправная техника, нарушение технологических регламентов и трудовой дисциплины", - обратил внимание Александр Лукашенко.

На 10 июля в 14 хозяйствах Глубокского, Оршанского и Лепельского районов Витебской области не завершен первый укос многолетних трав. "А куда министр сельского хозяйства, ответственный за эту сферу, смотрит?" - спросил Президент.



Объемы заготовки травянистых кормов в Витебской области самые низкие в республике. В некоторых хозяйствах нет и половины от запланированного. "Уборку зерна мы ведем одновременно со вторым укосом многолетних трав, посевом промежуточных культур, уборкой льна. Упустите сейчас неделю - никогда не наверстаете", - подчеркнул глава государства.

Самое гадкое - воровство и пьянство

"Ну и самое гадкое - воровство и пьянство. Жатва только началась, а Министерство внутренних дел за хищения горюче-смазочных материалов и зерна возбудило 61 уголовное дело и выявило почти 2 200 административных правонарушений. У руководителей хозяйств и районов, да и уже в областях появились такие заклинания: как же, вот уборка началась, а мы тут их всех к ответственности призываем. Никакого снисхождения быть не может", - однозначно заявил Александр Лукашенко.

Правоохранителями изъято 30 тонн украденного топлива, 40 тонн зерна, 17 тонн комбикорма, почти 5 тонн удобрений. В ходе мониторинга выявлен 831 нетрезвый работник. "Протрезвите их там, чтобы больше не хотелось", - потребовал Президент.