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Ситуация на рынке валют на 6 сентября

Курсы валют, которые сложились в результате торгов. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Итак, за американский доллар просят 3 рубля 26 копеек. Евро по курсу Нацбанка 3 рубля 50 копеек. 10 юаней стоят 4,46. 3 рубля 34 копейки просят за 100 российских рублей.

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