Ситуация на валютном рынке 19 мая

Евро, доллар и российский рубль подорожали, юань подешевел. Итак, за американский доллар просят 2 рубля 52 копейки. Евро также стал дороже - курс Нацбанка составил 2 рубля 65 копеек. 10 юаней стоят 3,73 и 3 рубля 96 копеек просят за 100 российских рублей.