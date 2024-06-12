Ситуация на валютном рынке на 12 июня

Белорусский рубль ослаб к юаню и российскому рублю и остался неизменным к доллару. Итак, актуальные курсы по Нацбанку: доллар стоит 3 рубля 19 копеек. Евро - 3,43. За 10 юаней дают 4,38 белорусского. За 100 российских - 3 рубля 58 копеек.