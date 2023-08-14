Ситуация на валютном рынке на 14 августа: юань и доллар подорожали

О курсах валют, которые сложились в результате торгов. Российский рубль подешевел, юань и доллар подорожали. Итак, за американский доллар просят 3 рубля 20 копеек. Евро по курсу Нацбанка 3 рубля 52 копейки. 10 юаней стоят 4рубля 43копейки. 3 рубля 28 копеек просят за 100 российских рублей.