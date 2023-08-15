3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ситуация на валютном рынке на 15 августа: доллар продолжает расти
О курсах валют, которые сложились в результате торгов. Российский рубль подешевел, юань и доллар подорожали. Итак, за американский доллар просят 3 рубля 27 копеек. Евро по курсу Нацбанка 3 рубля 58 копеек. 10 юаней стоят 4,49, а 100 российских - 3 рубля 24 копейки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все