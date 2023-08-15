Ситуация на валютном рынке на 15 августа: доллар продолжает расти

О курсах валют, которые сложились в результате торгов. Российский рубль подешевел, юань и доллар подорожали. Итак, за американский доллар просят 3 рубля 27 копеек. Евро по курсу Нацбанка 3 рубля 58 копеек. 10 юаней стоят 4,49, а 100 российских - 3 рубля 24 копейки.