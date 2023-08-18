Ситуация на валютном рынке на 18 августа

Ситуация на валютном рынке. Доллар подешевел, как и китайский юань. Российский рубль подорожал. Итак, американская валюта закрыла торги на отметке 3 рубля 15 копеек. Курс евро по Нацбанку 3 рубля 42 копейки. За десять юаней на торгах давали 4 рубля 30 копеек. А за 100 российских 3,34 белорусских.