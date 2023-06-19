Ситуация на валютном рынке на 19 июня

По итогам последних торгов на бирже доллар и китайский юань подешевели, российский рубль подорожал. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 98 копеек. Курс евро по Нацбанку вырос до 3 рублей 27 копеек. За 10 юаней дают 4 рубля 19 копеек, а за 100 российских рублей - 3,56 белорусского рубля.