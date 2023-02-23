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Ситуация на валютном рынке на 23 февраля

На торгах в среду российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 80 копеек. За 10 юаней дают 4,07. 3,76 стоят 100 российских. И евро по Нацбанку - 2 рубля 98 копеек.

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