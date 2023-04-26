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Ситуация на валютном рынке на 26 апреля
Белорусский рубль укрепился к основным валютам. Итак, за американский доллар просят 2 рубля 94 копейки. Евро по курсу Нацбанка 3 рубля 22 копейки. 10 юаней стоят 4,26. 3 рубля 60 копеек просят за 100 российских рублей.
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