ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Ситуация на валютном рынке на 26 апреля

Белорусский рубль укрепился к основным валютам. Итак, за американский доллар просят 2 рубля 94 копейки. Евро по курсу Нацбанка 3 рубля 22 копейки. 10 юаней стоят 4,26. 3 рубля 60 копеек просят за 100 российских рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все