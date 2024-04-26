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Ситуация на валютном рынке на 26 апреля

Доллар и китайский юань подешевели, российский рубль подорожал. Итак, установлены следующие курсы: доллар стоит 3 рубля 24 копейки, евро по Нацбанку 3,47. Десять юаней стоят 4 рубля 44 копейки, 100 российских - 3,50 белорусских.

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