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Ситуация с некачественной нефтью из России не окажет влияния на денежно-кредитную политику страны

Об этом на брифинге с журналистами заявил председатель правления регулятора Павел Каллаур.

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