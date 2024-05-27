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Сивак: Беларусь готова поставлять в Алтайский край сельхозтехнику и технологии для переработки отходов
Точечно о двухсторонних проектах говорили сегодня в правительстве. Беларусь готова поставлять в Алтайский край сельхозтехнику и технологии для переработки отходов. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак во время встречи с губернатором российского региона. АПК - одна из наиболее устойчивых и динамично развивающихся отраслей экономики как Беларуси, так и Алтайского края. Дилеры, у которых есть собственные сервисные базы, продвигают бренд белорусского сельхозмашиностроения. Мы готовы обеспечить потребности региона и оборудованием для молочнотоварных ферм.
Отмечу, что сегодня, когда белорусско-российские отношения вступили в период больших возможностей, в наших с вами силах использовать резерв взаимодействия на полную мощность, а при возникновении проблемных вопросов оперативно найти пути их решения. Знаю, что с вами в Минск приехала делегация деловых кругов, у которых также запланированы предметные встречи и переговоры с представителями белорусских предприятий и ведомств. Состоится 9-е заседание двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Республикой Беларусь и Алтайским краем, после которого будут подписаны важные двусторонние документы.
Более 20 промышленных предприятий Алтайского края сотрудничают с белорусскими компаниями по импортозамещению. Мы готовы делиться компетенциями в производстве лесопожарной и аварийно-спасательной техники, а также стать участниками регионального проекта Алтайского края "Сохранение лесов".
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