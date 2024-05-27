Сивак: Беларусь готова поставлять в Алтайский край сельхозтехнику и технологии для переработки отходов

Отмечу, что сегодня, когда белорусско-российские отношения вступили в период больших возможностей, в наших с вами силах использовать резерв взаимодействия на полную мощность, а при возникновении проблемных вопросов оперативно найти пути их решения. Знаю, что с вами в Минск приехала делегация деловых кругов, у которых также запланированы предметные встречи и переговоры с представителями белорусских предприятий и ведомств. Состоится 9-е заседание двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Республикой Беларусь и Алтайским краем, после которого будут подписаны важные двусторонние документы.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси