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Складские запасы готовой продукции в сентябре на предприятиях Беларуси меньше, чем на начало года

Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил премьер-министр Роман Головченко. По итогам 2020 года максимальная задача выйти на уровень 100 % ВВП. Премьер отметил, незакрытие производств во время первой волны коронавируса дало возможность сохранить и увеличить все социальные выплаты в стране.

Особое внимание - ценам на продукты каждодневного спроса. Со следующего года список социально значимых товаров, в котором уже крупы, молоко и мясо, будет расширен. Это значит, торговые надбавки на них ограничат.

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