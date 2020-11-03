Складские запасы готовой продукции в сентябре на предприятиях Беларуси меньше, чем на начало года

Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил премьер-министр Роман Головченко. По итогам 2020 года максимальная задача выйти на уровень 100 % ВВП. Премьер отметил, незакрытие производств во время первой волны коронавируса дало возможность сохранить и увеличить все социальные выплаты в стране.