Сколько белорусов уже решили платить налог на профессиональный доход

Платить налог на профессиональный доход решили уже более 33 тыс. жителей Беларуси. Еще в конце января в МНС сообщали о 20 тыс. человек. Плательщиков привлекает выгодная ставка. В большинстве случаев это 10 %. Кроме того, налог включает в себя взносы в ФСЗН. Также не нужно идти в налоговую. Достаточно скачать приложение и оформлять все через него. Главное правило: вовремя пробивать электронный чек по каждому факту получения дохода.