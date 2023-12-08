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Сколько белорусских банков допущены к выдаче банковских гарантий в России
Информация о том, сколькобелорусских банков допущены к выдаче банковских гарантий в Россииразмещена на сайте Минфина РФ, сообщает БЕЛТА.
"По состоянию на 8 декабря 2023 года уже семь белорусских банков допущены к выдаче банковских гарантий в России. Из них пять белорусских банков выдали более 60 банковских гарантий для целей государственных (муниципальных) закупок в общем объеме, превышающем 1 млрд российских рублей", - говорится в сообщении.
На встрече и.о. директора Департамента финансовой политики Минфина России Алексея Яковлева и руководства Нацбанка Беларуси подведены итоги реализации пилотного проекта по участию белорусских банков в госзакупках в России. Проект завершается в 2023 году.
В ходе визита были проработаны вопросы дальнейшего взаимодействия Минфина России и Нацбанка Беларуси по реализации подписанного в этом году на полях Московского финансового форума соглашения между правительством РФ и правительством Беларуси о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.
Кроме того, на встрече затрагивались вопросы повышения финансовой культуры, в том числе в контексте меморандума между Минфином России, Банком России и Национальным банком Беларуси о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности.
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