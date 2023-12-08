Сколько белорусских банков допущены к выдаче банковских гарантий в России

Информация о том, сколькобелорусских банков допущены к выдаче банковских гарантий в Россииразмещена на сайте Минфина РФ, сообщает БЕЛТА.

"По состоянию на 8 декабря 2023 года уже семь белорусских банков допущены к выдаче банковских гарантий в России. Из них пять белорусских банков выдали более 60 банковских гарантий для целей государственных (муниципальных) закупок в общем объеме, превышающем 1 млрд российских рублей", - говорится в сообщении.

На встрече и.о. директора Департамента финансовой политики Минфина России Алексея Яковлева и руководства Нацбанка Беларуси подведены итоги реализации пилотного проекта по участию белорусских банков в госзакупках в России. Проект завершается в 2023 году.

В ходе визита были проработаны вопросы дальнейшего взаимодействия Минфина России и Нацбанка Беларуси по реализации подписанного в этом году на полях Московского финансового форума соглашения между правительством РФ и правительством Беларуси о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.