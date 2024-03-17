Сколько белорусских семян будет использовано в посевной-2024, рассказал Леонид Заяц

Сколько белорусских семян будут использовать в посевной-2024, сколько будут закупать, в программе "Главный эфир" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.

В посевной используются практически все белорусские семена, за исключением определенных культур, отметил вице-премьер. "Если зерновые и зернобобовые культуры в Республике Беларусь имеем свои, то мы сегодня закупаем семена сахарной свеклы. В этом году мы идем на расширение этой культуры. Если в 2021 году высевали 87 тыс., то в этом году будет 104 тыс.

20 % от всего объема закупаем семена кукурузы (примерно 6 тыс. т), сказал заместитель премьер-министра. "Как ни один год за 2023-й мы у себя заготовили порядка 28 тыс. т семян кукурузы отечественного производства. В прошлом году нам впервые в стране удалось получить практически 2 млн 905 тыс. т кукурузы собственного производства. Мы существенно сократили импорт этой культуры, обеспечили потребности своим производством", - подчеркнул он.

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