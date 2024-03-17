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Сколько белорусских семян будет использовано в посевной-2024, рассказал Леонид Заяц
Сколько белорусских семян будут использовать в посевной-2024, сколько будут закупать, в программе "Главный эфир" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.
В посевной используются практически все белорусские семена, за исключением определенных культур, отметил вице-премьер. "Если зерновые и зернобобовые культуры в Республике Беларусь имеем свои, то мы сегодня закупаем семена сахарной свеклы. В этом году мы идем на расширение этой культуры. Если в 2021 году высевали 87 тыс., то в этом году будет 104 тыс.
20 % от всего объема закупаем семена кукурузы (примерно 6 тыс. т), сказал заместитель премьер-министра. "Как ни один год за 2023-й мы у себя заготовили порядка 28 тыс. т семян кукурузы отечественного производства. В прошлом году нам впервые в стране удалось получить практически 2 млн 905 тыс. т кукурузы собственного производства. Мы существенно сократили импорт этой культуры, обеспечили потребности своим производством", - подчеркнул он.
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В 2024 году перед аграрным сектором стоит задача - обеспечить не менее 10 млн т зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой и рапсом, отметил Леонид Заяц. "Получить более 1 млн т рапса. По результатам прошлого года валовой сбор в бункер по весу составил 1 млн 48 тыс. т рапса. Никогда страна не получала такого объема, - отметил вице-премьер. - Поэтому заряжены все и в текущем году для того, чтобы обеспечить валовой сбор на 10 % выше уровня прошлого года. Наша задача - получить более 1 млн т маслосемян рапса, чтобы обеспечить загрузку своих перерабатывающих предприятий и удовлетворить потребности общественного животноводства".
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