3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сколько кубометров древесины хранится на складах в Беларуси?
На складах в Беларуси хранится более миллиона кубометров древесины. Это заявил первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун. Государство готово удовлетворить все заявки от населения и своевременно реагировать на возникающий спрос. Сейчас никакого ажиотажа нет, вопреки слухам, которые публикуют некоторые информационные ресурсы.
В среднем на конец прошлой недели у нас числится 6 тысяч заявок на поставку дров населению. На конец этой недели мы собрали информацию - 8 тысяч заявок. Это в целом по стране. При этом мы ежесуточно удовлетворяем 2-2,5 тысячи заявок. Человек, по сути, ожидает очереди на поставку дров не более 3-4 дней.
Древесину населению реализуют как государственные лесхозы, так и гортопы, организации ЖКХ и частные фирмы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все