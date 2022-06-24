Сколько кубометров древесины хранится на складах в Беларуси?

В среднем на конец прошлой недели у нас числится 6 тысяч заявок на поставку дров населению. На конец этой недели мы собрали информацию - 8 тысяч заявок. Это в целом по стране. При этом мы ежесуточно удовлетворяем 2-2,5 тысячи заявок. Человек, по сути, ожидает очереди на поставку дров не более 3-4 дней.

Александр Драгун, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси

