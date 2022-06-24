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Сколько кубометров древесины хранится на складах в Беларуси?

На складах в Беларуси хранится более миллиона кубометров древесины. Это заявил первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун. Государство готово удовлетворить все заявки от населения и своевременно реагировать на возникающий спрос. Сейчас никакого ажиотажа нет, вопреки слухам, которые публикуют некоторые информационные ресурсы.

В среднем на конец прошлой недели у нас числится 6 тысяч заявок на поставку дров населению. На конец этой недели мы собрали информацию - 8 тысяч заявок. Это в целом по стране. При этом мы ежесуточно удовлетворяем 2-2,5 тысячи заявок. Человек, по сути, ожидает очереди на поставку дров не более 3-4 дней.
Александр Драгун, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси

Древесину населению реализуют как государственные лесхозы, так и гортопы, организации ЖКХ и частные фирмы.

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