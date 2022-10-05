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Сколько резидентов работает в белорусских СЭЗ
Сегодня в белорусских СЭЗ работают 425 резидентов из 35 стран, реализующих проекты в химической промышленности, электронике, деревообработке, машиностроении и металлообработке. За время существования СЭЗ резидентами вложено более 12 миллиардов долларов инвестиций. Стоит задача этот показатель постоянно увеличивать. Нужно усилить работу с инвесторами на каждом этапе - от идеи до начала деятельности. Это заявил первый замминистра экономики Юрий Чеботарь.
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