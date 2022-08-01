Сколько тонн зерна собрали белорусские аграрии?

В лидерах по темпам - Брестская область. Здесь освоено уже 40 % площадей. Одно из хозяйств региона уже завершило уборку! Первыми обмолот закончили на предприятии Столинского района. На финишную прямую жатвы выходят организации Брестского и Жабинковского районов. Урожайность выше, чем в прошлом сезоне на 3 центнера с гектара. И это несмотря на то, что погода аграриев не баловала: в начале лета во многих районах прошли дожди, а потом поля накрыла засуха. Но специалисты оказались во всеоружии: парк техники подготовили основательно, поэтому, как только температура нормализовалась, комбайны вышли в поле. Работа не останавливалась даже ночью.

