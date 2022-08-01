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Сколько тонн зерна собрали белорусские аграрии?
Белорусские аграрии уже во всех областях ведут массовую жатву зерновых. Каравай-2022 уже весит 1 миллион 660 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по стране 38,1 центнера с гектара.
В лидерах по темпам - Брестская область. Здесь освоено уже 40 % площадей. Одно из хозяйств региона уже завершило уборку! Первыми обмолот закончили на предприятии Столинского района. На финишную прямую жатвы выходят организации Брестского и Жабинковского районов. Урожайность выше, чем в прошлом сезоне на 3 центнера с гектара. И это несмотря на то, что погода аграриев не баловала: в начале лета во многих районах прошли дожди, а потом поля накрыла засуха. Но специалисты оказались во всеоружии: парк техники подготовили основательно, поэтому, как только температура нормализовалась, комбайны вышли в поле. Работа не останавливалась даже ночью.
Что касается намолота, то мы уже перешагнули полумиллионный рубеж при урожайности 39,2 центнера с гектара. Мы активно ведем работу по сдаче госзаказа. В принципе, темпы достойные. Хозяйства занимаются очисткой, сушкой, переработкой зерна и сдачей. С госзаказом в этом году вопросов быть не должно, госзаказ будет выполнен.
При благоприятных условиях уборочную кампанию в области планируют завершить за 15-20 ясных дней.
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