"Славкалий" первым в Европе начинает бурение шахт калийных месторождений безвзрывным методом

Современные требования и веяния учитывают и на строящемся Нежинском горно-обогатительном комбинате. Впервые в Европе бурение шахт калийных месторождений здесь будут осуществлять безвзрывным методом. На место традиционных приходит более экологичный, безопасный и быстрый – механизированный способ проходки. Передовую технологию "Славкалий" сегодня представил журналистам. Масштаб конструкции впечатляет. 52 метра в высоту и весом 400 тонн. На строительную площадку комплексы доставляли на сорока фурах. Управлять машинами будут белорусы, сейчас они проходят обучение. Но примечательно, что для управления всеми операциями нужен только один оператор, который, находясь в комфортабельной кабине, сможет наблюдать за процессом по монитору.

