3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Славкалий" первым в Европе начинает бурение шахт калийных месторождений безвзрывным методом
Современные требования и веяния учитывают и на строящемся Нежинском горно-обогатительном комбинате. Впервые в Европе бурение шахт калийных месторождений здесь будут осуществлять безвзрывным методом. На место традиционных приходит более экологичный, безопасный и быстрый – механизированный способ проходки. Передовую технологию "Славкалий" сегодня представил журналистам. Масштаб конструкции впечатляет. 52 метра в высоту и весом 400 тонн. На строительную площадку комплексы доставляли на сорока фурах. Управлять машинами будут белорусы, сейчас они проходят обучение. Но примечательно, что для управления всеми операциями нужен только один оператор, который, находясь в комфортабельной кабине, сможет наблюдать за процессом по монитору.
Напомним, строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса началось в 2015 году. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 миллионов тонн хлорида калия в год.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В "Минскэнерго" предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
На что можно использовать семейный капитал?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов