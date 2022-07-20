Славянская экономика будущего: где скрыты главные угрозы благополучия?

О перспективах мировой экономики сейчас активно рассуждают эксперты. Но автор постоянной рубрики Алексей Авдонин предлагает посмотреть на финансовое будущее именно славянских народов. Где скрыты главные угрозы нашего благополучия? Почему Вашингтону не удалось обвалить цены на нефть, на сколько стоимость топлива у нас ниже соседей? Ответы в "Простой экономике".

Прошедшая неделя стала знаковой в определении образов будущего развития наших славянских народов.

Президент хорошо понимает, что сильная экономика строится на единстве и согласии.

Для ослабления благосостояния нас, славян, Западу нужно было "оттянуть" украинцев от промышленно-торговых связей с Беларусью и Россией.

На "Славянском базаре" Президент иносказательно указал, что разделение славян было экономической операцией западных спецслужб.

Александр Лукашенко: Сокрушительный удар был нанесен восемь лет назад прямо в самое сердце славянского мира - в белорусско-российско-украинское братство.

Запад посредством предательства элит захватил власть, уничтожил экономику Украины, погрузил украинский народ в нищету и заставил воевать со своими братьями-славянами.Операция "Майдан" - это не политика, эта простая экономика. Через украинский кейс США добиваются вытеснения нас - Союзного государства - с европейских рынков.

Факт Поставки США нефти в Европу за пять месяцев 2022 - 213,1 млн. баррелей нефти, Азия - 191,1 млн. баррелей.

Затягивание конфликта на Украине выгодно США, это дает возможность американским корпорациям и дальше наращивать поставку нефти, газа, товаров в Европу.Но как бы Запад ни пытался, украинский народ тяготит к единству, южные соседи вернутся обратно в славянскую экономическую семью.

Провал турне Байдена к арабским шейхам и неспособность Вашингтона обвалить цены на нефть показали, что США уже не те. Принимают американцев, качают головой, обнимают, но никто не слушает.Сейчас цены на нефть будут расти еще больше.

Издание Business Insider: "Провальный визит Байдена в Саудовскую Аравию вызван резким ростом цен на нефть до 103,79 доллара за баррель - суточный рекорд роста с начала июля".

В соседних странах топливо дорожает на 10-13 % в месяц. И мы, белорусы, в этой ситуации оказываемся в комфортных условиях - цена за 1 литр у нас ниже 1 доллара, в то время как в соседней Польше, Литве, Латвии цены кусаются - в полтора/два раза выше наших.

Несмотря на санкции, нами за полгода достигнут лучший с 2012 года показатель во внешней торговле. Положительное сальдо - плюс 1,7 млрд. долларов, Беларусь нарастила в 1,5 раза поставки в Китай.Ввиду увеличения доли Китая во внешней торговле Нацбанк 15 июля добавил юань в валютную корзину. Это укрепит белорусский рубль и сделает его более стабильным. Рост экспорта дает нам возможность расти.

Правительство ожидает "восстановительную динамику ВВП Беларуси уже во втором полугодии".

Поэтому для главы государства всегда важно пресечение коррупции, несправедливости, халатности, безразличия к людям, решение ключевых народных вопросов - повышение заработной платы бюджетникам (врачам), занятость населения, уборочная.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: Фактически вокруг нас идет война, а в это время в системе здравоохранения поднимается заработная плата.

Из-за санкций британцы и европейцы на фоне высокого уровня цен стали отказываться от мяса, рыбы и с леденящим страхом ожидают осень и зиму.А в это время в Беларуси убрали более 70 % площадей озимого ячменя.Своей кропотливой работой мы победим наших оппонентов