Слаженность в работе, поиск продуктивных сортов и новых методов возделывания культур позволило ЗАО "Гудевичи" стать передовым в регионе

Традиционно в лидерах по урожайности Гродненская область, здесь собирают около 50 центнеров с гектара. Во многих хозяйствах, несмотря на погодные условия, урожай получили не хуже прошлогоднего, а по отдельным культурам даже ставят рекорды. К примеру, в ЗАО "Гудевичи" Мостовского района озимая пшеница на уровне 100 центнеров с гектара. Секрет таких результатов - строгое соблюдение всех агрономических технологий и научный подход к растениеводству. Подробности в репортаже Юрия Карнеловича.

Поля озимой пшеницы с урожайностью более 100 центнеров с гектара для агронома Владимира Сидора особая гордость. Добиться таких результатов - задача не из легких. Здесь сработал комплекс мероприятий, начиная от выбора почвы и заканчивая подкормкой культуры в строго определенную фазу ее роста.





Миром правят технологии, поэтому без технологии нельзя получить хороший урожай пшеницы. Все начинается с подбора земельного участка. Подбор сорта идет и минеральное питание, защита растений, фунгицидные обработки – все это одно к одному. Малейшее нарушение хоть одного звена - сразу уменьшается урожайность. Владимир Сидор, ведущий агроном ЗАО "Гудевичи"

Будущий урожай в хозяйстве закладывается еще с осени. Ставку здесь делают на озимые культуры. Они менее подвержены температурным аномалиям в период роста и созревания. Например, яровой ячмень дал урожай в 50 центнеров с гектара, а озимый - почти 80.

Запас влаги больше в земле после зимы. Озимые культуры рано начинают вегетировать. Уже апрель месяц она полностью вегетирует. Мы будем увеличивать в два раза поля. У нас 100 гектаров, будем около 200. Но в целом планы мы должны довести, оптимально для нашего хозяйства порядка 300 гектаров озимого ячменя. Владимир Сидор, ведущий агроном ЗАО "Гудевичи"

Сегодня в хозяйстве убрали половину всех зерновых. Средняя урожайность более 62 центнеров с гектара. Николай Богдан за штурвалом комбайна 34-й сезон. Говорит, даже в непогоду специалисты не сидят на месте.





"Когда дождь идет, занимаемся комбайнами, чистим, мажем, подготавливаем. Если только солнце засветило, готовность № 1, идем обратно в поле", - рассказывает о трудовых буднях механизатор ЗАО "Гудевичи" Николай Богдан.

Жатва в хозяйстве идет по плану. Культуры убирают по мере их созревания. Рапс уже в амбарах, заканчивают ячмень, завтра техника переезжает на озимую пшеницу.

Уборка в хозяйстве тоже строго по технологии. Сразу за комбайнами на поля выезжают пресс-подборщики. Солому тюкуют и свозят на хранение.

Строгий контроль за всеми процессами - задача агронома. Владимир Сидор за день наматывает по 200 километров. Смотрит каждый, даже самый отдаленный участок поля. И не только во время жатвы.

До уборки кукурузы, к примеру, еще далеко, но за ее созреванием надо следить. Культура эта для хозяйства стратегическая, получают корм, богатый белком. Урожайность можно получить до 120 центнеров с гектара, но это при условии соблюдения технологий.



