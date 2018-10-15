Следующий форум регионов Беларуси и России может принять Санкт-Петербург

Организаторы определятся с выбором города в течение месяца. Об этом в интервью "Главному эфиру" сообщил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. Нынешний Форум регионов Беларуси и России на практике подтвердил эффективность такого формата переговоров, когда интеграционные вопросы решаются вдали от столиц обеих стран. Почти 80 региональных соглашений и портфель контрактов на полмиллиарда долларов - его предварительные итоги. При этом две трети - инвестиционные товары.