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Следующий форум регионов Беларуси и России может принять Санкт-Петербург

Организаторы определятся с выбором города в течение месяца. Об этом в интервью "Главному эфиру" сообщил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. Нынешний Форум регионов Беларуси и России на практике подтвердил эффективность такого формата переговоров, когда интеграционные вопросы решаются вдали от столиц обеих стран. Почти 80 региональных соглашений и портфель контрактов на полмиллиарда долларов - его предварительные итоги. При этом две трети - инвестиционные товары.

Кроме этого, форум расширит свой формат - на пленарном заседании было поддержано предложение одновременно провести и съезд творческой интеллигенции.

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