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Сложные погодные условия не помеха. Какие работы проводят аграрии Беларуси в полях

Уже намолочено почти два миллиона тонн зерна с учетом рапса. Урожайность высокая и каравай ожидается выше прошлогоднего. Лидируют Брестская, Минская и Гродненская Области. Все регионы, кроме Витебского, уже завершили уборку озимого ячменя.

Параллельно идет теребление льна. Собирают солому после уборки зерновых, колосовых и зернобобовых культур Убрано на 60 % к скошенным площадям. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов.

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