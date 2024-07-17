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Сложные погодные условия не помеха. Какие работы проводят аграрии Беларуси в полях
Уже намолочено почти два миллиона тонн зерна с учетом рапса. Урожайность высокая и каравай ожидается выше прошлогоднего. Лидируют Брестская, Минская и Гродненская Области. Все регионы, кроме Витебского, уже завершили уборку озимого ячменя.
Параллельно идет теребление льна. Собирают солому после уборки зерновых, колосовых и зернобобовых культур Убрано на 60 % к скошенным площадям. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов.
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