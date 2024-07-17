Сложные погодные условия не помеха. Какие работы проводят аграрии Беларуси в полях

Уже намолочено почти два миллиона тонн зерна с учетом рапса. Урожайность высокая и каравай ожидается выше прошлогоднего. Лидируют Брестская, Минская и Гродненская Области. Все регионы, кроме Витебского, уже завершили уборку озимого ячменя.