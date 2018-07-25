Слуцкий район - самый хлеборобный в Минской области

Здесь уже намолотили первую тысячу тонн. И буквально на следующий день еще в копилке каравая плюс миллион килограммов. Золотистую пшеницу с полей убирают и семейные экипажи. Из-за дождливой погоды условия не из легких, но в сроки аграрии укладываются. Полевой репортаж Юлии Токарь.

Любовь не просто с первого взгляда - с детства. Комбайнер Александр Антипцев вместе с братом на полевые работы выходят с особым чувством ответственности. Убрать как можно больше золотых колосьев для них как вызов. И неслучайно, в этом году они первые тысячники в области. А в прошлом сезоне победили на дистанции в две и три тонны.

Буквально на следующий день в этом же совхозе в копилке каравая еще плюс миллион килограммов. Экипаж братьев Фандюхиных также работает с азартом.

Заветные 70 центнеров с гектара получить не удалось - погода внесла коррективы. Майская засуха и ливни во время уборки снижают урожайность. Но не качество зерна. И чтобы нагнать, сбор пшеницы чередуют с рапсом.

Сразу с полей золотистое зерно привозят именно сюда. Здесь его очищают, сушат. Чтобы влажность составляла около 14%. От этого показателя и зависит качество будущей муки.

Для экономии этот зерносушильный комплекс в режиме нон-стоп работает на местных видах топлива - дровах и торфе. А для экономии расхода топлива во время жатвы за работой тракторов следят онлайн.

Пока проект тестируют в Логойском районе. Датчики наблюдения устанавливают на двигатели полусотни новых тракторов. Они и транслируют работу сельхозтехники в реальном времени.