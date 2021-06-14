Слуцкий сыродельный комбинат освоит производство быстрорастворимого сухого молока - цельного и обезжиренного

У нас открытая экономика, и поэтому будут поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак. Это даст 80 % экспорта для нашего предприятия. Будут созданы 30 новых рабочих мест. Также существенно то, что выход товарной продукции увеличится на 150 % , а заработной платы на 120 %. Срок хранения такого продукта - 2 года, поэтому покупатели в ОАЭ, Иране и Ираке смогут работать на восстанавливаемом молоке.



Александр Кременчук, директор Копыльского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"

