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Слуцкий сыродельный комбинат освоит производство быстрорастворимого сухого молока - цельного и обезжиренного
Новый инновационный проект в агропромышленном комплексе Минской области: Слуцкий сыродельный комбинат планирует освоить производство быстрорастворимого сухого молока как цельного, так и обезжиренного. Продукцию (а в планах производить до 20 тонн в сутки) будут выпускать на филиале холдинга в Копыле. Для этого построят новый цех и закупят оборудование. Благодаря особой структуре высушенных частиц молока, а также кристаллизации лактозы такой порошок можно оперативно растворить и переработать, например, в сыр, масло или сметану. Молоко в сухом виде особенно востребовано в Китае, а также странах Ближнего Востока.
У нас открытая экономика, и поэтому будут поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак. Это даст 80 % экспорта для нашего предприятия. Будут созданы 30 новых рабочих мест. Также существенно то, что выход товарной продукции увеличится на 150 % , а заработной платы на 120 %. Срок хранения такого продукта - 2 года, поэтому покупатели в ОАЭ, Иране и Ираке смогут работать на восстанавливаемом молоке.
Кроме того, в Копыле также планируют выпускать быстрорастворимые молочные смеси для горячих напитков, которые продают в вендинговых автоматах.
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