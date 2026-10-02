Смарт-контракты и платформенная экономика: цифровое будущее торговли в ЕАЭС обсуждают в Минске

Краткий пересказ от ИИ

Повестка заседания Евразийского межправительственного совета объемная и разнообразная, подчеркнул премьер-министр Беларуси Александр Турчин в ходе заседания в узком составе, нацеливая коллег на плодотворную работу.



2 октября главы правительств рассматривают 15 вопросов. Один из блоков касается промышленной кооперации. Союзных проектов на сегодня 23, из них реализуются уже 8. Средства есть и на новые инициативы в сфере АПК. Также в ЕАЭС большое внимание уделяется цифровизации всех процессов.

Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии:

"В торговом блоке работаем над системой смарт-контрактов, которая позволит упростить безбумажные торговые операции не только во взаимной торговле, но и в торговле с третьими странами. Есть очень хорошие наработки в плане медицинской диагностики и всего, что связано с медициной и образовательными программами. То есть тема выходит далеко за рамки чисто прикладного экономического сотрудничества. Вопрос платформенной экономики - это то, к чему нам надо будет сейчас стремиться. Действительно, сейчас об этом идет много разговоров. И надеемся, что также Евразийский экономический союз также сможет предложить платформу для продвижения этих тем".

Важно то, что растет взаимная торговля между странами ЕАЭС. При этом нынешний показатель все равно далек от идеального. Здесь ориентиром является интеграционное объединение АСЕАН.