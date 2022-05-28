Смелые эксперименты белорусских ученых-аграриев в Гродно

Свою лепту в продовольственную безопасность вносят и ученые-аграрии. Арбузы, устойчивые к низким температурам, саженцы клубники, защищенные от вирусов и болезней, суперэлитный картофель и зерновые. В Гродненском зональном институте растениеводства стремятся к практико-ориентированной аграрной науке. В результате культуры, еще недавно считавшиеся рискованными для возделывания в белорусских широтах, сегодня удивляют своей урожайностью. О перспективах смелых селекционных экспериментов в репортаже Юрия Карнеловича.

Смелые эксперименты белорусских ученых-аграриев

Научный сотрудник Марина Рулинская выведением устойчивых к болезням сортов клубники занимается уже больше года. В биолаборатории вместе с коллегами проводит эксперименты на клеточном уровне. Из маленьких почек в абсолютно стерильных условиях выращивают сразу несколько сотен растений.

Преимущества микроканального размножения и растений, полученных данным путем, в том, что они оздоровлены от вирусов, болезней. Они полностью чистые, стерильные и обеспечивают высокую урожайность.

Теплолюбивые культуры - реальность для Беларуси

Путь от биоматериала до полноценного растения не меньше трех месяцев. Наряду с клубникой ученые экспериментируют и над белорусскими арбузами. Их саженцы прививают на тыкву, которая идеально растет даже при температуре почвы всего +5 градусов. Есть свои наработки и по другим культурам.

В нашей лаборатории мы занимаемся выращиванием рассады овощных и цветочных культур. В текущем сезоне мы вырастили порядка 22 тысяч растений, 12 тысяч бахчевых культур, 5 тысяч овощных и 5 тысяч цветочных культур. Марина Рулинская, научный сотрудник отдела Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси

И если эксперимент с белорусскими арбузами уже удачно завершен (собирают более 40 тон бахчевых с гектара), то работа над клубникой продолжается. Часть растений еще в прошлом году высадили в теплицы с капельным поливом, остальные в открытый грунт.

В институте клубника культура урожайная. Только с этой теплицы площадью всего в две сотки за два месяца с мая по июнь собирают до 500 килограмм сладкой ягоды.





В нынешнем сезоне ученые работают над увеличением сроков плодоношения. Комбинируют сорта клубники, которые дают урожай с весны и до осени.

Они идут конвейером, здесь ягода красная, а там, на крайнем ряду, получается, что зеленая ягода. Поэтому конвейер получается с начала мая и до середины июля. Это в тепличных условиях. Еще есть посадки открытого грунта. И после того как здесь мы соберем полный урожай, мы перейдем тогда на сбор с открытого грунта. Инна Синкевич, завотделом Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси

Ультрасовременные технологии на службе аграриев

А еще в институте сады, сотни гектаров зерновых, картофеля и рапса. И все это элитные сорта. Для их возделывания применяют не только научный подход, но и современные технологии.

К примеру, для обработки посевов вместо привычной техники применяют квадрокоптер. Аппарат белорусско-китайского производства способен поднять до 20 килограммов груза. Автономно работает более 10 минут, затем дозаправка, замена аккумуляторов и снова в поле.

Его можно применять на высокорослых культурах. Т.е. если нет высококлиренсной техники, то обычная техника просто будет повреждать посевы. Данный агродрон позволяет это сделать без повреждений. Второй положительный момент - можно обрабатывать посевы в труднодоступных местах. В заболоченных участках он без проблем сделает обработку. Владимир Макаро, замдиректора Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси