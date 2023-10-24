Смогут ли IT-технологии заменить человека, рассказал Александр Лукашенко

Президент Беларусина встречес молодежным активом ответил на вопрос, смогут ли IT-технологии заменить человека, пишет БЕЛТА.

Так, инженер-системотехник филиала "Берестейский пекарь" Кобринского хлебозавода поинтересовался мнением главы государства о том, насколько высокие технологии могут изменить труд на земле, способны ли они в будущем вообще заменить человека.

"Я, может быть, слишком консервативен в этом плане. Человека вообще никогда ничто не сможет заменить", - отметил Президент.

Вместе с тем он констатировал, что появляется искусственный интеллект, и по многим направлениям человека уже заменили, и без IT сейчас обойтись нельзя.

Александр Лукашенко, в частности, привел в пример военную сферу, когда на поле боя уже воюют роботы и беспилотники без участия человека. "И они очень опасны. Это дорогостоящая вещь. Мы сейчас пытаемся нашу армию в очередной раз модернизировать, перестроить. И в том числе используем опыт СВО, - сказал он. - Без IT-сферы обойтись нельзя".

Сфера IT развивается в Беларуси по различным направлениям, и сам глава государства в свое время был инициатором создания Парка высоких технологий и рассказал об истории его образования и оценках зарубежными партнерами создания этого объекта. "Это сейчас нас пытаются прижать, опустить наши конкуренты, противники", - заметил он.

Кроме Парка высоких технологий, IT-сфера активно развивалась и на предприятиях. "А возьмите ВПК, космос, Академию наук - там действительно космические разработки", - подчеркнул глава государства.

"У нас сегодня есть беспилотные БЕЛАЗы. Они работают по всему миру", - продолжил Александр Лукашенко. Он обратил внимание на то, что разработками занимаются такие же айтишники, как участник встречи, задавший данный вопрос.

"У нас IT-сектор развит сильно и в компаниях, производящих тот или иной товар", - отметил Президент. - Казалось бы, вот ваша компания, выпекающая хлеб, - тут душа, руки нужны, а IT-сфера работает".

Это же касается развития сельского хозяйства, животноводства: "У нас уже созданы молочно-товарные комплексы, где исключительно роботы вместо доярок работают. Проникновение этого технологического развития на базе IT-cферы уже во всех отраслях. Уже трактор у нас появился беспилотный. И пилотные тракторы - они хорошо работают по GPS-навигации".

"Везде идет проникновение. Но заменить человека, особенно в близком контакте с природой, невозможно. IT быть. Но не думаю, что в этой сфере можно заменить человека. Машина, какой бы она ни была, не может повторить человеческих чувств, качеств", - добавил белорусский лидер.

При этом Президент подчеркнул, что все новшества, связанные с искусственным интеллектом, нейросетями, сильно меняют общество. "Нас ждут в связи с этим тяжелые времена", - сказал глава государства, обратив внимание на множество фейков и необходимость научить молодежь правильно ориентироваться в информационном поле.

"Там в уста могут вложить любую заразу, т.е. эта штука сильно влияет на мир, на взаимоотношения людей. Тут нам надо быть очень осторожными. Избежать этого мы не можем", - выразил мнение Президент.

Глава государства считает, что это очень важная, практически военная сфера: "И нам придется здесь работать".