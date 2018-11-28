Смотрите сегодня очередную серию проекта "На контроле Президента"

В Беларуси скорректируют правила госзакупок. С лета будущего года всех, кто заявляется на тендер, обяжут предлагать рыночную цену на товар или услугу. Это поможет предприятиям и организациям сэкономить бюджетные деньги и уйти от работы с посредниками, которые порой накручивают цены в несколько раз. Отсечь необоснованных посредников и определить прозрачные правила поставок - принципиальное требование Президента. Как избавиться от недобросовестных перекупщиков и убрать лишние звенья в цепочке "покупатель-продавец"? Об этом в очередной серии проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы".