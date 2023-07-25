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Сначала ты успешен в обороне, затем переходишь в наступление - Гигин о противостоянии санкциям
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил правительствам Беларуси и России продумать экономический план с опорой на собственные силы. Ресурсов и возможностей у двух стран более чем достаточно.
Тема экономики вызвала особый отклик у экспертного сообщества, ведь это основа национальной безопасности.
Кооперация между Беларусью и Россией резко возросла. И Союзное государство создало ту платформу, благодаря которой мы можем совместно преодолевать негативные последствия санкций (а они есть). Экономика лежит в основе системы национальной безопасности, это всегда подчеркивает Александр Лукашенко. Да, можно сказать, что нет большого роста ВВП, но мы устояли перед санкциями, выиграли этот первый этап. Это как на фронте: сначала ты успешен в обороне, затем переходишь в наступление.
"Сейчас стоит задача - те результаты, которые были достигнуты за 2022 год, когда мы не допустили слома экономики, не допустили падения уровня жизни наших граждан, воплотить уже в следующие более успешные шаги, в том числе и на внешнем рынке", - отметил Вадим Гигин.
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