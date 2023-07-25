Сначала ты успешен в обороне, затем переходишь в наступление - Гигин о противостоянии санкциям

Кооперация между Беларусью и Россией резко возросла. И Союзное государство создало ту платформу, благодаря которой мы можем совместно преодолевать негативные последствия санкций (а они есть). Экономика лежит в основе системы национальной безопасности, это всегда подчеркивает Александр Лукашенко. Да, можно сказать, что нет большого роста ВВП, но мы устояли перед санкциями, выиграли этот первый этап. Это как на фронте: сначала ты успешен в обороне, затем переходишь в наступление.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси