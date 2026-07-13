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Снижен прогноз по цене золота на ближайшие два года

Снижен прогноз по цене золота на ближайшие два года. Крупнейший британский банк оценил перспективы. Причинами падения цен назвали ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики в США и укрепление доллара.

На 2026 год средняя цена драгметалла снижена более чем на 300 долларов - до 4560 долларов за тройскую унцию. Заявлено, что в течение года цена может колебаться в диапазоне от 3800 до 4700, а завершит год на отметке 4750.

Что касается 2027 года, то эксперты британского банка считают, что золото немного подорожает. По их оценкам, средняя цена по году составит 4925 долларов. А на 1 января 2028-го унция металла будет стоить еще дороже - превысит отметку в 5 тыс.

Разделы:

Экономика

Теги:

Новости экономикизолото
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