Снижение качества российской нефти оказывает негативное влияние на белорусские НПЗ

Белорусские НПЗ бьют тревогу. Проблема в некачественной нефти, которая в последнее время стала поступать из России. Это негативно сказывается на работе наших перерабатывающих предприятий в Мозыре и Новополоцке. Оба НПЗ сейчас завершают глобальную модернизацию.

Все подробности у Алексея Мартиненка. Не бить поклоны поставщикам и ходить с протянутой рукой, а работать с мировым рынком нефти и получать свою прибыль. Для этого как можно скорее завершить модернизацию двух крупнейших НПЗ страны. Это поручение Президента во время Послания народу и парламенту прозвучало практически синхронно с тревожными сигналами от нефтепереработчиков. По «Дружбе» вместо качественного углеводородного сырья начал поступать суррогат с содержанием хлора, превышающий норму в десятки, а то и сотни раз. Со всеми вытекающими.



До Новополоцка некачественная нефть дойти пока не успела, слишком далеко. Чуть менее выгодная логистика здесь пока спасает. Но загрузку "Нафтана" уже снизили наполовину и готовятся встречать "ядовитую" волну. По расчетам специалистов, она дойдет до завода в ночь с воскресенья на понедельник. А в Мозыре уже расхлебывают последствия от некондиционного сырья. Его анализ выявил хлорорганические соединения. Обычно такие примеси входят в состав пестицидов и, безусловно, вредны и для здоровья человека, и для индустрии переработки.





В Мозыре в самые короткие сроки поток некачественной нефти перенаправили в безопасное русло и отрезали от потребителя. Так что, на качестве топлива форс-мажор не сказался. Для спасения репутации поставщиков мощности Белнефтехима в эти часы работают, как фильтр.

