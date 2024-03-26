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Снопков: Барьеры и изъятия - это то, что мешает торговать и развиваться экспорту

Барьеры и изъятия - это то, что мешает торговать и развиваться экспорту. Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков на встрече с министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максимом Ермоловичем. В правительстве сегодня говорили о ритмичных поставках в страны Евразийского союза и участии белорусских предприятий в госзакупках. Главный ориентир - чтобы общий рынок "пятерки" стал более открытым для всех вместе и общей торговли (не только муниципальной). Для этого необходимо исключить разного рода национальные изъятия и обеспечить конкуренцию на равных.

Рынок госзакупок в ЕАЭС растет несколько лет подряд. Сегодня его оценивают почти в 200 млрд долларов. И тенденции таковы, что цифра будет только увеличиваться. Для нас важно, чтобы в этой большой сумме росла и доля товаров от белорусских производителей, так как доля импорта вне "пятерки" по-прежнему высока. Конкуренцию мы выдерживаем, но вот порой искусственные барьеры вмешиваются в интересы покупателей и продавцов.

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