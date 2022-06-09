Снопков: Беларусь - сторонница многопланового сотрудничества с Казахстаном

Беларусь является сторонницей многопланового сотрудничества с Казахстаном. Об этом заявил первый вице-премьер страны Николай Снопков сегодня на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, оно прошло в Нур-Султане.

Стороны подвели итоги работы и определили перспективные направления взаимодействия. В сфере интересов: строительство, наука и технологии, промышленная кооперация. Беларусь заинтересована во всех инфраструктурных проектах, программах обновления парка пассажирской и коммунальной техники. Акцент и на углубленную локализацию и расширение модельного ряда производства тракторов и комбайнов. Важным шагом в кооперационном сотрудничестве стороны отметили строительство завода МТЗ по производству кабин для тракторов в Казахстане - выпуск продукции должен начаться уже в этом году.

У нас есть планы по доведению выпуска техники на территории Казахстана до 10 000 единиц. С учетом имеющегося сегодня объема (4 500) потребности есть. Я думаю, мы это сможем обеспечить. У нас в Казахстане есть национальные проекты, которые подтверждены финансированием. К примеру, в сфере строительства жилищно-коммунального хозяйства предусмотрена сдача ежегодно порядка 15 000 000 кв. м. жилья. Соответственно, нужно обеспечивать потенциал и потребность в производстве керамической плитки, дверей, санфаянса. Это то, с чем на сегодняшний день имеют опыт в Беларуси. Эти проекты на стадии проработки.

В сфере АПК интересен наш опыт по возведению молочно-товарных комплексов, а также производству детского питания. Казахстан предложил создать белорусский продуктовый хаб для совместных поставок продукции в Китай. С сентября этого года наша страна выразила готовность возобновить поставки сахара в Казахстан. В рамках визита подписан и ряд контрактов на поставку белорусской продукции.

В 2022 году мы видим высокий спрос на продукцию нашей отрасли. Нам удалось в 8 раз вырасти в поставках растительных масел в Республику Казахстан. И в рамках делового совета вчера нами заключено 4 новых контракта на поставки соли и кондитерских изделий нашей фабрики "Красный Мозырянин" на сумму более полумиллиона долларов США. Александр Яковчиц, зампредседателя концерна "Белгоспищепром"

В целом результаты совместной работы положительные -товарооборот по итогам прошлого года превысил миллиард долларов - рост практически на треть, но, сходятся во мнении обе стороны, потенциал гораздо выше.