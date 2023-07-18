Снопков о поставке белорусских калийных удобрений: объемы превыше цены

Мы видим ситуацию на рынке (мировой рынок калийных удобрений. - ред.). Есть оценки, что это еще не дно (в цене на этот вид продукции. - ред.). Сегодня, в принципе, все компании стали играть в игру "объемы превыше цены". По поручению Президента мы этим занимаемся уже с прошлого года. То есть мы ставим поставку объемов выше, чем цену. Тем более производственная себестоимость "Беларуськалия" позволяет это. И мы можем выдерживать конкуренцию по цене долгое время. Но вопрос логистики становится ключевым. Чтобы эффективно реализовывать удобрения, обеспечивать прибыльность производителя - "Беларуськалия", соответственно и платежи в бюджет, нам нужна оптимально эффективная логистика. Чем мы и продолжим заниматься.

Николай Снопков