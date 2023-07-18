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Снопков о поставке белорусских калийных удобрений: объемы превыше цены
При продаже калийных удобрений Беларусь ориентируется прежде всего на поставку объемов, а не на цену. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Николай Снопков по итогам совещания у Президента Беларуси о создании портовых мощностей, пишет БЕЛТА.
По словам Николая Снопкова, в настоящее время Беларусь компенсировала портовые мощности, которые ранее были утеряны в связи с санкционным давлением: "Сегодня мы можем грузить 12 млн т (калийных удобрений. - ред.) в год. За предыдущие 10 лет в среднем в год вывозили по 10-12 млн т".
На совещании у главы государства обсуждалось, что сегодня задача состоит в том, чтобы достичь не объемов выгрузки минеральных удобрений на внешние рынки, а отработать те варианты, которые позволят повысить эффективность переброски удобрений в портах России, пояснил первый вице-премьер.
"Правительство доложило варианты, которые на данный момент есть. Президент поставил задачу доработать и выйти на оптимальные варианты, которые позволят минимизировать стоимость логистики", - сказал он.
Мы видим ситуацию на рынке (мировой рынок калийных удобрений. - ред.). Есть оценки, что это еще не дно (в цене на этот вид продукции. - ред.). Сегодня, в принципе, все компании стали играть в игру "объемы превыше цены". По поручению Президента мы этим занимаемся уже с прошлого года. То есть мы ставим поставку объемов выше, чем цену. Тем более производственная себестоимость "Беларуськалия" позволяет это. И мы можем выдерживать конкуренцию по цене долгое время. Но вопрос логистики становится ключевым. Чтобы эффективно реализовывать удобрения, обеспечивать прибыльность производителя - "Беларуськалия", соответственно и платежи в бюджет, нам нужна оптимально эффективная логистика. Чем мы и продолжим заниматься.
Как отметил первый вице-премьер, в ближайшее время правительство внесет Президенту окончательный вариант своего видения организации портовой инфраструктуры в среднесрочной перспективе для максимальной оптимизации стоимости перевалки.
"У нас есть товар, востребованный в мире. Мы будем везти его туда, где будем видеть минимальную стоимость. Вариации могут быть. Есть стабильные точки отгрузки, где мы понимаем объемы и стоимость, и изменяющиеся точки, которые конкурируют друг с другом за то, чтобы получить товар у нас. Вот на этом мы будем играть, чтобы получить минимальную цену перевалки. Эта задача основная. Мы должны минимизировать затраты по логистике и по перевалке", - подчеркнул Николай Снопков.
Фото: БЕЛТА
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