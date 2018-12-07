Снятие барьеров и формирование общих рынков - лейтмотив прошедшего вчера заседания Высшего Евразийского экономического совета

Выступление белорусского лидера на саммите было предельно откровенным. Александр Лукашенко принципиально высказался о нерешенных вопросах и проблемах в союзе. Для евразийской интеграции 2018 стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Среди позитивных достижений Глава белорусского государства отмечает вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства - участники союза также подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Тем не менее остаются важные вопросы, которые до сих пор нерешены. Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет очень медленно.

Кроме устранения барьеров в торговле, медленно продвигается формирование общих рынков газа и нефти. Перспектива решения этого вопроса - 2025 год. Наша страна настаивает на исполнении всех договоренностей. На заседании в узком составе Александру Лукашенко пришлось твердо отстаивать белорусские интересы: полемика с Владимиром Путиным была насчет цен на энергоносители. Тот же тариф на прокачку газа для своих в России – 1 доллар, для Беларуси – без малого 3. Получается, что у соседей Могилева и Смоленска, между которыми всего 200 километров, оптовые цены на газ отличаются в 2 раза. То есть в итоге неравная конкуренция. Это идет вразрез с принципами общего союзного рынка. Президент России, говоря о ценообразовании на газ, решил сравнить союзническую Беларусь с ФРГ.

Уже после заседания на полях саммита Глава белорусского государства дал краткое интервью российским журналистам. В Санкт-Петербурге фактически удалось решить проблему назначения генерального секретаря ОДКБ. На эту должность будет назначен белорусский представитель. Также Александр Лукашенко анонсировал отдельную встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время.